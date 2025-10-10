Torna “Free Free Palestine. Teatro, musica e poesia per una Palestina libera”, l’iniziativa a sostegno del popolo palestinese che coinvolge personaggi dello spettacolo, attori e musicisti. Venerdì 10 ottobre alle 20.30 saliranno sul palco del teatro Carcano di Milano per chiedere pace e giustizia, partendo dalla diffusione dell’arte e della cultura palestinese. Segui la diretta
Funerali Emilio Fede, Paolo Brosio: “Ha sbagliato e ha pagato, ma da Mediaset un silenzio assordante” – Video
Crozza è il ministro Urso, l’esilarante intervento sulla “farmaceltica itagliana”, tra dazi, Trump e la forza del “Made in Hitler”
Crozza-Meloni sui salari dei lavoratori: “In una famiglia quello che conta è la domenica, non la busta paga!”
Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali. La decisione arriva “dopo averne discusso con il Re”
Addio a Jane Goodall, l’etologa che ha vissuto tra gli scimpanzé per studiare il loro comportamento
La ruota panoramica ha un guasto e si blocca, nonno e nipotina restano sospesi a 20 metri d’altezza: momenti di paura a Molfetta
