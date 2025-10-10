Torna “Free Free Palestine. Teatro, musica e poesia per una Palestina libera”, l’iniziativa a sostegno del popolo palestinese che coinvolge personaggi dello spettacolo, attori e musicisti. Venerdì 10 ottobre alle 20.30 saliranno sul palco del teatro Carcano di Milano per chiedere pace e giustizia, partendo dalla diffusione dell’arte e della cultura palestinese. Segui la diretta