Torna ‘Free Free Palestine’, l’evento di cantanti e artisti per Gaza: la diretta dal teatro Carcano di Milano

L'evento per chiedere pace e giustizia, partendo dalla diffusione dell’arte e della cultura palestinese

di F. Q.

Torna “Free Free Palestine. Teatro, musica e poesia per una Palestina libera”, l’iniziativa a sostegno del popolo palestinese che coinvolge personaggi dello spettacolo, attori e musicisti. Venerdì 10 ottobre alle 20.30 saliranno sul palco del teatro Carcano di Milano per chiedere pace e giustizia, partendo dalla diffusione dell’arte e della cultura palestinese. Segui la diretta

