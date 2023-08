“Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Pier Silvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma”. Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne, dice la sua su quanto potrebbe accadere nella prossima stagione del dating show di Canale 5. Sono in molti a pensare, infatti, che la nuova linea dettata da Pier Silvio Berlusconi per quel che riguarda i programmi della rete, possa investire anche la trasmissione di Maria De Filippi. “Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale” spiega a Tag24.

Inevitabile un commento anche sulla sua ex, Gemma Galgani, che secondo indiscrezioni sarebbe vicina a lasciare il programma per sempre: “Non penso che questo sarà il suo ultimo anno. Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. È una colonna stabile. Non troverà l’amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore”.