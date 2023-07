“Non osate ca**o lanciarmi addosso qualcosa. È ora di finirla di tirare oggetti agli artisti. Ci sono persone che non sanno come ci si deve comportare, hanno dimenticato la fot****ssima etichetta”. Così Adele a Las Vegas durante un concerto perché la “moda” di lanciare oggetti sul palco pare inarrestabile e dopo quanto accaduto a Pink (le hanno lanciato le ceneri della mamma defunta di un fan), a Harry Styles (un telefono) e via così, ecco che la stessa sorte è toccata alla popstar Cardi B che però non è rimasta inerme, anzi. Uno spettatore le ha tirato un dirnk e lei ha risposto lanciandogli addosso il microfono. Il fatto durante un live a Las Vegas. Il video è diventato immediatamente virale. Del perché i fan siano arrivati a comportarsi in questo modo violento poco si sa ma la Cnn ha sentito alcuni esperti in psicologia che hanno certato di avanzare delle ipotesi. Alcuni hanno spiegato che questi atteggiamenti possono essere dovuti all’incapacità, dopo due anni di restrizioni a causa del Covid, di rispettare basilari regole di comportamento in posti affollati come un concerto. Per altri invece, la causa è da ricercare nella celebrità: “Nel gesto estremo di gettare un telefono sul palco si cerca la visibilità, quel momento di celebrità che viene poi catturato e amplificato dai video sui social”.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023