Ieri sera, domenica 18 giugno, Bebe Rexha ha fatto tappa a New York con una data del suo tour “Best Fun Night In My Life”. Durante questo concerto però è accaduto l’imprevedibile e l’artista si è trovata costretta a sospendere il live per essere trasportata in ospedale. Andiamo con ordine. Come spiegato dal sito Biccy, a Bebe Rexha mancavano una manciata di brani prima del termine dello show quando un uomo dal pubblico ha deciso di lanciare il suo telefono mirando la popstar.

Purtroppo, sì: lo smartphone ha preso in pieno il suo volto. Bebe, a causa dell’impatto violento, non ha potuto fare altro che accasciarsi a terra in attesa dei soccorsi risultati tempestivi. La cantante statunitense di origine albanese è quindi stata trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza già presente all’esterno della venue. Come sta ora Rexha? A tranquillizzare i numerosi fan ci ha pensato la madre dell’artista: “Il lanciatore folle sembra essere stato inviduato. A mia figlia hanno applicato tre punti di sutura in fronte, sta meglio”.

Nel frattempo sui social i numerosi fan presenti hanno iniziato a caricare vari video del momento esatto del lancio ripreso da diverse angolazioni. Non è chiaro, ad ora, il motivo di questo folle gesto. Recentemente Bebe si era lasciata andare anche ad alcune dichiarazioni circa il suo orientamento sessuale: “Non sono etero, sono già uscita con alcune ragazze. Aggiungo che alcune di loro sono anche famose. Però non le voglio nominare, niente nomi dai”. E ancora: “In questo momento ho una relazione con un ragazzo (…). Non amo le etichette, non mi piace essere messa in una categoria. Anche se so bene che molti lo trovano rassicurante e va bene così. Se voglio limonare qualcuno lo faccio. Non mi interessa se è un uomo o una donna. Mi baso molto sulle energie e le sensazioni”.