Crozza è il ministro Urso, l’esilarante intervento sulla “farmaceltica itagliana”, tra dazi, Trump e la forza del “Made in Hitler”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del Ministro Adolfo Urso che interrogato sui dazi americani imposti da Trump, che minacciano l’export farmaceutico italiano, Urso rassicura che l’Italia produce “medici anali dinfusi nel gobbo terraccuo”. Nel frattempo, promette “caNtela” e difende con orgoglio il marchio “Med-in-hitler” come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

