Sergio Di Dato, capo progetto in Calabria di Medici Senza Frontiere, racconta il lavoro di assistenza ai superstiti del naufragio di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone: “Tra ieri e oggi abbiamo raccolto tristezza, silenzio e in alcuni casi pianto. Un pianto liberatorio, incessante di persone che hanno visto morire i propri familiari“.