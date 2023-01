L’Arena di Verona, dopo il crollo della stella di Natale, rimarrà chiusa al pubblico fino al 30 gennaio. “È un dispiacere constatare un tale danneggiamento allo straordinario monumento romano che rappresenta Verona in tutto il mondo” ha detto la vicesindaca Barbara Bissoli dopo il sopralluogo di oggi assieme al sindaco Damiano Tommasi in Arena: la struttura di appoggio della stella cometa durante la fase di smontaggio della struttura è scivolata dai gradoni sommitali finendo nella cavea dell’anfiteatro. “L’evento di oggi – ha spiegato Bissoli – dimostra, se ve ne fosse bisogno, che l’utilizzo dell’Arena deve essere accompagnato da grande perizia e rispetto, perché qualsiasi danno rappresenta una ferita non sana”. L’Amministrazione comunale ha spiegato che sono in corso tutte le verifiche del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente; responsabile del cantiere e dell’installazione e smontaggio della stella è Fondazione Verona per l’Arena, che ha incaricato una ditta specializzata.