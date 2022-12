La senatrice a vita Liliana Segre ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24 denunce per minacce ricevute online. Assistita dall’avvocato Vincenzo Saponara, riporta l’Ansa, ha depositato le querele alla Sezione Indagini Telematiche del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo. Si tratta per lo più di ignoti che ora dovranno essere identificati e che negli ultimi mesi sui social o via email hanno inviato messaggi di “odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte“.

Non si tratta purtroppo di una prima volta. Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, ha dovuto in passato depositare diverse altre denunce per attacchi sui social e minacce. In novembre ha spiegato di aver denunciato anche gli autori di un finto articolo di Repubblica in cui la senatrice a vita apparentemente insultava i no vax. In precedenza aveva ricevuto insulti quando si era fatta fotografare all’ospedale Fatebenfratelli di Milano mentre riceveva la prima dose di vaccino.