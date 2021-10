La democrazia ritrovata dopo la buia parentesi del vulnus contiano fa passi da gigante. L’altroieri, per dire, i ministri hanno potuto leggere con ben 8 minuti d’anticipo le 94 pagine della legge di Bilancio per studiarsela nei minimi particolari (5,1 secondi a pagina) prima di approvarla. Alla fine, ha rivelato il premier Draghi, è scattato […]

Firenze. L’inchiesta dei pm Open, la Gdf trova la proposta di Mr.Moby a Renzi per l’1,5% La bozza. L’accordo alla fine non si è concluso: prevedeva una quota sugli investimenti e sui ricavi portati dalla Digistart, poi chiusa Di Marco Lillo e Valeria Pacelli

L’intervista. Cristiano Gori “Le norme in manovra non migliorano il Rdc: puniscono solo i poveri” Lo scenario è paradossale. I 5Stelle parlano di pericolo scampato per le modifiche al Reddito di cittadinanza approvate in manovra. “Poteva andare peggio” è il senso. Gli esperti delle misure anti-povertà sono invece preoccupati. “Non affrontano nessuno dei principali problemi del Rdc e sono ispirate a una logica punitiva dei poveri”, spiega Cristiano Gori, docente […] Di Carlo Di Foggia

Domani il summit Onu Crisi climatica oltre i +2,7C° il pianeta non regge. Riscaldamento, inquinamento e disuguaglianze Quasi perso l’obiettivo di limitare l’aumento a +1,5 C°, pure il nuovo è a rischio. Senza mega sforzi sarà catastrofe Di Luca Mercalli

Covid-19. Monitoraggio Virus, l’Rt torna sopra 1 I ricoveri non calano più Il rialzo del tasso di riproduzione non è dovuto all’aumento dei tamponi. Ospedali sotto controllo, ma la curva risale Di Alessandro Mantovani

Il “cast” Inizia la guerra nelle urne. Tutti gli uomini di Tripoli Tra i candidati un comico e un ex ambasciatore, ma potrebbe tornare anche Saif, il figlio di Gheddafi Di Roberta Zunini

Il documentario Montecitorio, epopea della iella Un palazzo sfortunato, tra progetti falliti e critiche feroci Di Tommaso Rodano

Il vertice di roma G20, Draghi tampina Biden per essere l’alleato più fedele Temi. Clima, Nato, la lotta alla pandemia e il rilancio dell’economia: nel dopo-Merkel, il premier italiano “interlocutore chiave” per gli States Di Wanda Marra

L’incontro Il Potus incontra il Papa: colloquio su virus e povertà Joe Biden è “un buon cattolico” e deve continuare a ricevere la Comunione; anzi dovrebbe, perché la conferenza episcopale degli Stati Uniti, i cui leader sono ‘anti-Francesco’ e ‘pro-Trump’, gliela vuole negare. Biden trova così in Vaticano, nelle parole del Papa, la “benedizione” che i suoi vescovi gli negano. L’incontro tra Bergoglio e Biden, il […] Di Giampiero Gramaglia

Studenti a Bergamo Gli gridano: “Duce”. E il preside replica col saluto romano Hanno salutato il discorso del preside Giuseppe Di Giminiani ai maturandi gridando “Duce! Duce! Duce!”. E il dirigente dell’Istituto aeronautico navale “Antonio Locatelli” di Bergamo, dall’alto della scala d’ingresso della scuola, ha risposto ai ragazzi con quello che sembra un saluto romano. L’episodio è stato filmato e il video è stato pubblicato da Wired ed […] Di RQuotidiano

Lo 007 condannato Mancini deve restituire 20 mila euro al “Fatto” Marco Mancini non è stato diffamato dal Fatto Quotidiano. Per questo il giudice della Corte d’appello civile di Bologna ha condannato l’ex dirigente del Sismi a restituire i 20 mila euro ottenuti dopo una sentenza di primo grado a lui favorevole, e a pagare 7 mila euro di spese legali complessive. Lo ha deciso il […] Di m. gra.

Strage del Mottarone Funivia, operaio denunciò: “Poca sicurezza”. Il titolare: “Non lavorerai più entro 300 km” “Mi rifiuto di prendere in carico la vettura numero tre, poiché a mio avviso non ci sono i requisiti di sicurezza necessari. Chiedo intervento del direttore di esercizio per discutere della situazione odierna”. Fra il 27 e il 28 maggio 2019 – due anni prima che proprio la cabina 3 della funivia del Mottarone si […] Di Marco Grasso

Avevano 26 e 27 anni Scambiati per ladri 20enni incensurati freddati a Ercolano Giovedì sera due giovani sono stati uccisi mentre stavano nella propria auto a Ercolano, nel napoletano, perché scambiati per dei ladri. Giuseppe Fusella (26 anni) e Tullio Pagliaro (27 anni), originari di Portici ed entrambi incensurati, stavano chiacchierando in macchina dopo aver guardato la partita del Napoli in un bar nelle vicinanze in compagnia di […] Di Natale Ciappina

La “riforma” Fuortes Rai, Usigrai: “Il governo controllerà i talk. È a rischio l’indipendenza dei giornalisti” L’idea del super direttore che dovrà supervisionare gli approfondimenti Rai previsto dal piano industriale dell’ad Carlo Fuortes e raccontato ieri dal Fatto preoccupa non poco l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini. Il progetto è quello di nominare un unico responsabile, scelto dall’amministratore delegato, che dia la linea editoriale e faccia da unico regista […] Di Giacomo Salvini

L’operaio aveva 49 anni Colpito da ramo, muore nella Reggia di Caserta Stava potandouno degli alberi che compongono il patrimonio naturalistico della Reggia di Caserta quando è stato colpito da un ramo. È morto così Mohamed Hasdi, 49 anni, marocchino, dipendente di una ditta incaricata della manutenzione del Parco Reale. L’uomo, regolarmente assunto, era ritenuto un lavoratore esperto. La tragedia è avvenuta poco dopo le 15, quando […] Di RQuotidiano

“Pasini distrusse il corpo” Uccise e bruciò l’amica. Assolto per l’omicidio Assoltoper averla uccisa, ma condannato per averne distrutto il cadavere. È questa la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Cremona per Alessandro Pasini, assolto dall’accusa di omicidio di Sabrina Beccalli “perché il fatto non sussiste”. La tesi del pm Lisa Saccaro era che Pasini, amico di vecchia data di Beccalli, avrebbe ucciso quest’ultima dopo […] Di RQuotidiano

lo precisa l’aeronautica Caccia vicini al Cermis. “Erano belgi, non Usa” Gli aereiche il 28 ottobre hanno sorvolato a bassa quota i cieli della Val di Fiemme, in Trentino, sarebbero della Belgian Air Force e non statunitensi, come si era inizialmente pensato. L’ha reso noto l’Aeronautica, spiegando che nessun velivolo militare italiano “era in volo in tali zone nel giorno e negli orari indicati”. La notizia […] Di RQuotidiano

Lo chef ammazzato Madeddu, l’assassino confessa “Aveva storia con mia moglie” L’omicidiodi Alessio Madeddu, chef 52enne di Teulada (Cagliari), è dovuto a un delitto d’impeto. Angelo Brancasi, 43 anni, panettiere, ha accoltellato ripetutamente Alessio Madeddu, perché lo chef pescatore diventato famoso per aver partecipato alla trasmissione tv dello chef Alessandro Borghese, “4 Ristoranti” e trovato morto giovedì mattina davanti al suo ristorante Sabor’e Mari, in località […] Di RQuotidiano

Qui berlino La Germania è in piena ondata: il 35 per cento non è vaccinato Gli epidemiologi dell’istituto Robert Koch ripetono da settimane la stessa frase: “Dobbiamo aspettarci un crescita dei contagi in autunno e inverno”. Ma i numeri iniziano a far paura. Ieri i nuovi positivi sono stati 25mila, con un aumento di oltre il 45% rispetto alla settimana scorsa. I dati sono simili a quelli dello scorso Natale, […] Di Cosimo Caridi

Bilancio. La prima di Draghi Mazzata sull’edilizia: così vengono colpiti bonus e superbonus Contraccolpo. Oltre alla stretta, eliminata la possibilità di cedere i crediti. Malumori 5S Fraccaro: “La misura è morta, va subito cambiata. Disastro per il settore” Di Luciano Cerasa

Il dossier Tasse, il taglio è piccolo e premia chi sta meglio La riduzione del cuneo fiscale è un leitmotive di tutti i governi della Seconda Repubblica e Draghi non fa eccezione. Ma la legge di Bilancio 2022 non porterà una busta paga più pesante per la gran parte dei lavoratori dipendenti. Il taglio di imposte di 8 miliardi che il governo ha annunciato è destinato a […] Di Lu. Ce.

Messico Ucciso un altro reporter: finora nove le vittime nel 2021 Un solo colpo e dritto alla testa. Raggiunto da un sicario mentre rientrava in casa, è morto due notti fa, a una manciata di passi dalla sua abitazione, il giornalista Fredy Lopez Arevalo, a San Cristobal de Las Casas, nello Stato meridionale di Chiapas. L’assassino, che ha sorpreso il giornalista mentre svuotava il bagagliaio, ha […] Di RQuotidiano

London calling Churchill, il ritorno dell’ultimo leone Ottobre 1951. Settant’anni fa veniva richiamato a Downing Street mentre Londra viveva la sua prima Brexit: l’uscita dal club delle superpotenze. Vita, vizi, “sangue e sudore” di un gigante ancora oggi molto controverso Di Arcangelo Ferro

L’intervista Ora sono un attore sconosciuto Silvio Orlando e il ritorno al cinema. “Non giravo film da 5 anni” Di Federico Pontiggia

Teatro e arte Danza in cameretta con “Ginger e Fred” La sensibilità è sopravvalutata, in teatro poi… Eppure, c’è ancora chi osa dire: “Che fatica essere sensibili, che ostacolo l’intelligenza”. Figuriamoci la stupidità. Questi sono i risultati se si tratta “il camerino come la propria cameretta”: l’ultimo lavoro di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini è autoreferenziale ai limiti dell’ininfluenza; cosa importano, infatti, allo spettatore le […] Di Camilla Tagliabue

Il personaggio Kubrick “Through a different lens”: il fotografo nato prima del regista Chi ha diviso il set con Stanley Kubrick (1928-99) racconta che era un regista capace di passare ore a studiare un’inquadratura, a curare i particolari dell’immagine: la prospettiva, l’illuminazione, la posizione degli attori e degli oggetti. Se dunque ogni suo film può essere ammirato come un album di inquadrature è perché prima di Shining e […] Di Angelo Molica Franco

D.C. (Dopo Christie) Thilliez, l’ingegnere del thriller francese “costruisce” un altro rompicapo perfetto Julie Moscato è stata inghiottita dal bosco in un giorno del marzo 2008. Il papà Gabriel era un gendarme di Sagas, paesino della Savoia. Gabriel ritorna qui dal nord, da Lille, nel novembre del 2020. Va a dormire in un cupo albergo sovrastato da rocce enormi, dove la figlia lavorava. Si risveglia alle due di […] Di Fabrizio d’Esposito

Libro “Solo l’idea del suicidio rende la vita degna” Fernando Aramburu, scrittore basco consacrato dal successo di Patria – romanzo corale su due famiglie lacerate dalla parabola terroristica dell’Eta – torna in libreria con settecento pagine che, lungo le strade di Madrid, sublimano in un taglio narrativo il celebre assunto di Camus: “C’è soltanto un problema filosofico davvero serio, il suicidio”. I rondoni, che […] Di Crocifisso Dentello