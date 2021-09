“Non capisco, e su questo vorrei una risposta dal presidente Draghi del perché in Italia alcune attività non riaprano. Neanche con il green pass. Penso alle discoteche per i giovani e alle balere per gli anziani, sono aperte ovunque, a Londra, Berlino, Ibiza, e in Italia no”. Dopo aver attaccato le decisioni di Roberto Speranza, Matteo Salvini è passato all’attacco dello stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi. A margine di un incontro a Varese per sostenere il candidato del centrodestra alle amministrative, il leader della Lega ha continuato: “Vorrei che mi dicesse perché tanti hanno diritto al lavoro e chi gestisce locali che garantiscono divertimento sicuro no…”.

Già a margine della sua visita a Milano, Salvini aveva espresso lo stesso concetto: “Tutta Europa sta vaccinando e riaprendo, l’Italia è uno dei paesi più vaccinati d’Europa ma qualcuno si ostina a limitare le riaperture. Se tu chiedi il green pass devi riaprire tutto in piena capienza“. Rivolgendosi sia a Speranza che a Draghi, aveva aggiunto: “Non capisco dove sia il pregiudizio ideologico che sta causando un danno sociale e morale a milioni di italiani. Tutta Europa riapre e noi no”.

In merito al suo rapporto con Giorgetti, invece, Salvini ha sdrammatizzato: “Il mio rapporto con Giorgetti? Quasi intimo, lavoriamo per risolvere i problemi”.