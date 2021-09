Questa volta il destinatario non è Roberto Speranza né Luciana Lamorgese, non sono il Pd e il M5s, ma il presidente del Consiglio Mario Draghi. I giorni di crisi nera della Lega spingono il suo segretario Matteo Salvini – un po’ in affanno sui temi in agenda – ad attaccare il capo del governo sulle misure anti-Covid e sulle riaperture. “Tutta Europa sta vaccinando e riaprendo – dice il leader leghista – L’Italia è uno dei paesi più vaccinati d’Europa ma qualcuno si ostina a limitare le riaperture. Se tu chiedi il Green pass devi riaprire tutto in piena capienza”. Il riferimento, in particolare, è alla decisione del Portogallo che da ottobre riaprirà tutte le attività.

“Non capisco dove sia il pregiudizio ideologico che sta causando un danno sociale e morale a milioni di italiani. Vorrei capire da Speranza e da Draghi perché no. Tutta Europa riapre e noi no. Se tu imponi il vaccino e il green pass il diritto al lavoro lo devi garantire a tutti”. In realtà, al netto dell’estensione del green pass per tutti i posti di lavoro che sarà in vigore da metà ottobre, ormai tutti i luoghi sono “riaperti”, ad eccezione delle sole discoteche (che infatti protestano) e di alcune limitazioni della capienza per luoghi di spettacolo ed eventi sportivi al chiuso. “Stiamo togliendo il diritto al lavoro a 300mila persone – ha aggiunto – e il diritto a un divertimento sano e sicuro a giovani e anziani”.