Sul green pass “la Lega chiarisca la sua posizione perché su questo non si può scherzare”. A dirlo è il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, parlando a margine della visita a Treviglio per incontrare i cittadini”. “Nel giro di poche settimane la Lega ha adottato tre posizioni differenti, approvazione in Cdm, astensione e voto contrario in commissione e aula”, ha incalzato Conte, sottolineando che la Lega “ha assunto una responsabilità” e quindi “deve essere conseguente”. Una richiesta “senza polemiche perché l’interesse e il bene comune vien prima di tutto”. “Fdi – ha aggiunto – ha fatto un’altra scelta non si è voluta assumere la responsabilità della salvezza del Paese quindi può dire tutto e il contrario di tutto”.