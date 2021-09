“Io credo che quello che sta avvenendo in aula abbia pochi precedenti. L’annuncio da parte della Lega del voto a favore di quattro emendamenti presentati dall’opposizione, su cui ci sarà parere contrario del governo, è un segnale che non aiuta la vita dell’esecutivo”. l’, Federico Fornaro, uscendo da Montecitorio. “Io temo che ci sia un pericolo per gli italiani. Se questo è il clima, da qui fino all’elezione del presidente della Repubblica, rischiamo che le schermaglie parlamentari e le lotte all’interno del centro destra, prevarranno sugli interessi degli italiani”, ha concluso.