“Era totalmente fuori dal mondo che un argomento così importante che riguarda tutti gli italiani, andasse via senza una discussione in aula. Se per ottenere questa discussione, il prezzo è stato ritirare i nostri emendamenti, lo abbiamo fatto volentieri”. Così il deputato della Lega, Claudio Borghi, uscendo da Montecitorio dopo aver reso noto che il Carroccio aveva ritirato i 5 emendamenti sul green pass alla Camera, aprendo però alla possibilità di votare a favore delle proposte di Fratelli d’Italia. Alle domande sulle opinioni divergenti all’interno del partito, Borghi ha continuato: “Nella Lega c’è un’unica anima che è quella rappresentata dal segretario Salvini. Siamo un grande partito dove si fa una sintesi. Se ci sono sensibilità diverse, quindi, è normale”.