“Io non credo che sia irragionevole discutere della riforma della giustizia e dire che va migliorata, lo dicono i magistrati e lo diciamo anche noi. È irragionevole fare una battaglia ideologica per cui le riforme di tutti gli altri non sono buone perché le presentano gli altri e l’unica buona è la nostra. Questo è […]

Il dossier – Cessioni in corso malgrado Bergoglio Vaticano vendesi: le mani sui gioielli di “Sua Sanità” Gli “ospedali del Papa” – Gemelli Molise già dato via. Il San Donato vuole Roma: Fatebenefratelli e Idi su tutti di Vincenzo Bisbiglia

Lombardia – L’extra-budget per la comunicazione Fontana vuole 8 mln di euro ma non spiega per fare cosa Otto milioni di euro. È l’extra-budget che la giunta di Attilio Fontana ha chiesto di inserire nel prossimo bilancio della Regione Lombardia. Soldi necessari, dicono, per nuove iniziative del settore “comunicazione” e che vanno a sommarsi agli oltre 24 milioni di euro già stanziati nel 2019, sempre per la comunicazione, a inizio legislatura. Secondo i […] di Andrea Sparaciari

Il bilancio 2021 Feste, nastrini, tour: la Regione spende anche con il Covid Dai “nastrini e attestati nominali e relativa consegna” alla cerimonia per la consegna dei premi “Rosa Camuna” fino alla manifestazione equestre a San Siro: sono solo alcuni delle centinaia di impegni di spesa appartenenti al capitolo “comunicazione” di Regione Lombardia. Un oceano di uscite – pagamenti già effettuati o ancora da effettuare – per milioni […] di A.Spar.

Tensioni – In piazza i “No green pass” Al “Piano Figliuolo” mancano farmacie, medici e dosi a casa Immunità – Il generale annuncia l’”ultimo miglio” di Natascia Ronchetti

Motivazioni Ior, i giudici: “Così sono stati dissipati 31 milioni di euro” Ex vertici – Immobili a prezzo di saldo di Vin. Bis.

Ok a cila-superbonus Recovery, il ricorso al Tar non potrà bloccare le opere In caso di ricorso al Tar, le opere del Pnrr proseguiranno il loro iter e non subiranno interruzioni. È quanto prevede il decreto Recovery approvato alla Camera. Per gli investimenti previsti dal Recovery, la norma stabilisce che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, si applichino le disposizioni del codice del […] di RQuotidiano

Intesa con 29 banche Stellantis, nuovo debito da 12 mld: si slega le mani dagli aiuti italiani Può sembrare un mero fatto tecnico, ma non lo è: l’annuncio di ieri di Stellantis è il primo passo per chiudere la linea di credito da 6,3 miliardi aperta da Fca presso Intesa Sanpaolo con la garanzia della pubblica Sace. Com’è noto, quel credito garantito fu concesso in cambio di alcuni impegni della società dell’auto […] di Ma. Pa.

Politica industriale Gkn, in strada i licenziati di Draghi Corteo – Manifestazione di 5 mila persone contro i 500 esuberi, delegazioni di molte fabbriche di RQuotidiano

L’indagine Appalti alle coop negli hotel di lusso, 22 mln di contributi non versati a lavoratori e fisco “Il lavoratore in coop costa meno che un dipendente in Federalberghi”. Mail indirizzata a Roberto Cevoli, general director del gruppo Chc che controlla gli Holiday Inn di mezza Italia. Gli “svarioni del servizio di pulizia avvengono sotto il vostro naso”, dice Gianluca Maregotto, vicepresidente della Federalberghi Terme Abano Montegrotto e patron dell’Hotel Aqua di Abano […] di Francesco Floris

Azione disciplinare Il caso dei verbali di Amara: il Csm deciderà venerdì se trasferire il pm di Milano Storari È stata fissata per il 30 luglio la camera di consiglio della sezione disciplinare del Csm per decidere sulla richiesta di trasferimento cautelare del pm milanese Paolo Storari, avanzata dal Pg della Cassazione Giovanni Salvi. Come rivelato ieri dal Fatto Quotidiano e dal Corriere della Sera, Salvi ha chiesto nei confronti del magistrato non solo […] di Antonella Mascali

Questioni comiche – Padroneggiare le posture Il potere dell’immaginario e dei suoi mutevoli riflessi Ho smesso di fumare. È stata dura. Soprattutto per i capezzoli della mia cagnolina. (Gregg Rogell) LE STRUTTURE ANTROPOLOGICHE DELL’IMMAGINARIO E LA PRASSI DIVERTENTE Certe gag, a parità di tecnica e di condizioni comunicative, hanno più efficacia di altre. Perché? La spiegazione è questa: le gag attingono sostanza dall’immaginario, un immenso repertorio, personale e collettivo, […] di Daniele Luttazzi

Ungheria Gay Pride, la folla di Budapest contro le scelte di Orbán Migliaia di persone in piazza Madach contro le politiche anti-gay del governo di Viktor Orbán. La marcia per il Gay Pride di Budapest, partita con ombrelli arcobaleno e cuori di cartone, ha percorso tutto il pomeriggio le strade della capitale, sulle note di “Don’t stop me now”, dei Queen. Il governo di Viktor Orbán ha […] di Romana Allegra Monti