La voce incisa nelle intercettazioni della Procura di Genova e della Squadra Mobile di La Spezia venne trasmessa per competenza ai magistrati milanesi con la possibile ipotesi investigativa su reati legati a plusvalenze sui cartellini dei calciatori e bilanci truccati. Che succederà dopo? Nulla, perché i pm lombardi non avvieranno alcuna inchiesta: il tifoso, il portiere e l'attuale candidato alla presidenza Figc non sono mai stati indagati

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C’è il capo della Curva sud milanista Luca Lucci, Adriano Galliani da poco ex presidente rossonero e un audio del portiere Gigio Donnarumma che, se reso pubblico, rischia di inguaiare il futuro senatore della Repubblica, oggi candidato alla presidenza della Figc, perché in quelle parole ci sono i segreti, dirà Lucci, “su una truffa da 100 milioni”. È il giugno del 2017 quando questo dato resta inciso nelle intercettazioni della Procura di Genova e della Squadra Mobile di La Spezia. L’intercettazione sarà trasmessa per competenza ai magistrati milanesi con la possibile ipotesi investigativa su reati legati a plusvalenze sui cartellini dei calciatori e bilanci truccati. Che succederà dopo? Nulla, perché la Procura di Milano non avvierà alcuna indagine. Risultato: quell’audio rimarrà muto. In quel periodo, poi, il Milan passa di mano, da Silvio Berlusconi al finanziere cinese Yonghong Li. Da lì a poco su quella compravendita per 740 milioni si aprirà una lunga indagine della Procura di Milano finita archiviata. Eppure questa vecchia ma inedita vicenda dell’audio di Gigio Donnarumma, ora che la figura giudiziaria di Lucci è ormai ben delineata, ci riporta quasi all’origine della storia del capo ultras, del suo ruolo nel narcotraffico internazionale e soprattutto, questo il vero punto, della capacità di tessere rapporti con il Milan. Tanto che, risulta dalle intercettazioni, la stessa società rossonera chiederà al capo della curva di recuperare quell’audio ritenuto imbarazzante. In quel 2017, poi, per Donnarumma, ancora un calciatore del Milan, iniziano le contestazioni e le minacce da parte degli ultras. Che ci sia un legame con l’audio non è dato saperlo.

Tutto qua è inedito, almeno per la piazza milanese. Meno, probabilmente, per l’antimafia di Genova che nel 2016, supportata dalla Squadra Mobile di La Spezia, inizia a indagare su un traffico di droga gestito da un giovane marocchino che è all’epoca snodo di una vasta rete di narcos. Di quella rete, emersa grazie alle intercettazioni, secondo gli inquirenti liguri, fa parte lo stesso Lucci che assieme ai protagonisti dell’indagine Principe sta iniziando una grossa importazione di hashish dal Marocco. Mentre per i fornitori di cocaina i pm di Genova arrivano sulle sponde del Naviglio nel comune di Corsico individuando il broker in un esponente della cosca Sergi-Papalia. Famiglia Papalia, tra le più influenti della ‘ndrangheta, che, si capirà anni dopo negli atti dell’indagine Doppia Curva, risulta vicina allo stesso gruppo di Lucci. Così da quegli atti emerge che “Lucci e i soggetti a lui riconducibili avevano in Marocco propri collaudati canali di approvvigionamento di quella specifica sostanza, dai quali si rifornivano abitualmente”. Che lo stesso capo della Curva Sud “trattava mensilmente ingentissimi quantitativi di hashish”. Che la sua struttura aveva “propri produttori e corrieri”. Per questi traffici di droga, Lucci non sarà mai indagato a Genova, né lo stralcio milanese sarà foriero di una iscrizione nel registro degli indagati. Lucci finirà in carcere per droga solo nel 2018 e per tutta un’altra storia, patteggiando la pena e salendo agli onori della cronaca per il suo abbraccio con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la festa per i 50 anni della Curva Sud celebrata a dicembre di quello stesso anno.

Torniamo allora a quel 20 giugno 2017. In quel momento, per l’antimafia di Genova, il ruolo di narcos di Luca Lucci è ben delineato. Il suo telefono è intercettato. E nella rete così finisce una lunga chiamata con l’amico Rosario Calabria, recentemente condannato con Lucci in un processo per droga, e ritenuto dagli inquirenti uno dei fili che portano al clan Papalia. Precisamente Lucci dice a Calabria che se l’audio di Donnarumma fosse stato reso pubblico “sarebbe stata la conferma di vent’anni di robe su Galliani (mai indagato, ndr) – sono le parole di Lucci – e viene fuori un girone che solo Dio lo sa!! Sarebbe la prova di una truffa da cento milioni di euro”. Annota la squadra Mobile: “Nella comunicazione Lucci chiede a Calabria di aiutarlo a recuperare una registrazione audio che sarebbe in possesso di una persona indicata con il nominativo di Andrea”. Inoltre “tale registrazione sarebbe riferita ad alcune confidenze rilasciate da Donnarumma, noto calciatore attualmente in forza al Milan”. Si aggiunge che “Lucci riferiva che anche la società sportiva del Milan vorrebbe assolutamente quell’audio”. A questo punto Rosario Calabria dice “che ha il numero di telefono di Andrea e che se fosse stato qui avrebbero potuto farsi dare subito la registrazione”, spiegando al capo ultras che “gli avrebbero parlato tranquillamente” e dunque senza azioni di forza. A quel punto Luca Lucci confida che la notizia dell’audio, oltre che dalla società, gli è stata confermata da soggetti della curva che, si legge nel brogliaccio, “sono sempre stati attendibili”. Ora Andrea, identificato in un calciatore, si trova in quel momento in Polonia con la nazionale Under 21 per gli Europei di categoria. E con lui c’è anche Donnarumma. A quel punto, annotano gli inquirenti, Luca Lucci “annuncia a Rosario che in caso di conferma prenderanno un aereo per la Polonia”. Come sia andata a finire non si saprà mai perché la Procura di Milano non diede mai seguito agli spunti investigativi arrivati dai colleghi di Genova. Resterà un mistero se quell’audio fosse legato alla compravendita con il finanziere cinese o ad altro. C’è però una certezza. In quel 2017, già emerge un dato che torna di attualità oggi: l’uso degli ultras, in questo caso Luca Lucci, da parte delle società di calcio milanesi per fare il lavoro sporco anche nei confronti dei propri calciatori.

E mentre Lucci, secondo gli atti, si interfacciava con la società del Milan per recuperare l’audio di Donnarumma, le intercettazioni della Procura di Genova già in quel 2017 fissavano alcuni contatti, poi diventati di attualità con l’inchiesta sulle curva. C’è ad esempio Giancarlo Lombardi detto Sandokan e Loris Grancini, capo della curva della Juventus. Il 16 giugno di quello stesso anno si sta organizzando un addio al celibato in un locale di via Borgospesso a due passi da via Montenapoleone. Lucci è intercettato con un tale Giorgio che chiede: “La festa sarà in stile casa reale oppure casa monica”.