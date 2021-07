“Credo che almeno per quest’anno sarà importante mantenere il tracciamento dei casi mediante isolamento fiduciario e quarantenario proprio per monitorare le varianti e tenere a freno la diffusione del virus. In questo momento abbiamo eliminato il fronte dell’incendio grazie alla vaccinazione”. Sono le parole di Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. “Abbiamo spento l’incendio, ma rimangono tanti focolai che andranno bloccati, al di là di tutto, limitando ancora per un anno almeno i contatti interpersonali per i positivi”.