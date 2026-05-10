La notizia è stata data questa mattina dal ministero degli Esteri israeliano. Verranno mandati entrambi nei loro Paesi, Spagna e Brasile

Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek e Thiago Avila, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi.

In un post su X, il ministero ha dichiarato: “Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele” E poi ha ammonito: “Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”.

Secondo fonti della Global Sumud Flotilla, Abukeshek è stato portato ad Atene e da lì sarà trasferito a Madrid: si tratta infatti di cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila è stato invece accompagnato in Egitto, per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, suo Paese d’origine.

La notizia della liberazione dei due leader era arrivata ieri mattina sulle barche della Flotilla dirette in Turchia e aveva dato vita a momenti di festa a bordo.

Abukeshek e Avila erano stati sequestrati nella notte tra il 29 e il 30 aprile con circa altri 180 volontari della Flotilla, nell’inaudita e spregiudicata operazione della Marina israeliana venuta ad assaltare a ovest di Creta, in acque internazionali sotto controllo greco, 22 delle 58 barche partite da Augusta domenica 26. Gli altri erano stati rilasciati dopo maltrattamenti vari su una “nave prigione”, 34 i feriti, mentre i due membri dello Steering Committee della Flotilla erano stati deportati in Israele. Qui hanno fatto sette giorni di carcerazione durissima.