I passeggeri, tutti asintomatici, sono stati autorizzati a portare solo effetti personali, in borse di platica, per motivi di sicurezza. Il direttore dell'Oms Tedros: “L’hantavirus non è il Covid, rischio basso per la popolazione”

L’evacuazione della Hondius è iniziata. Alle 10.30 (alle 9.30 ora locale) i primi passeggeri della nave su cui era stato riscontrato un focolaio di hantavirus sono scesi. Il primo gruppo di evacuati è composto da 14 cittadini spagnoli. Sono due le lance che hanno trasportano i cittadini spagnoli – 13 turisti e un membro dell’equipaggio – verso una piattaforma allestita al molo Ribera del porto industriale di Granadilla, a Tenerife.

Qui i passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un autobus, scortato dagli agenti dell’Unità militare delle emergenze dell’esercito (Ume), che li porterà all’aeroporto di Tenerife sud, a 12 minuti circa di distanza, dove saranno imbarcati direttamente sulla pista in un aereo militare. I passeggeri, tutti asintomatici, sono stati autorizzati a portare solo effetti personali, in borse di platica, per motivi di sicurezza.

Il volo da Tenerife raggiungerà la base aerea di Torrejon de Ardoz (Madrid), da dove i passeggeri spagnoli saranno poi trasferiti all’ospedale centrale della Difesa, Gomez Ulla, dove saranno tenuti sotto osservazione per 42 giorni, dal momento dell’ultimo contatto a bordo con persone infette, come ha raccomandato sabato Maria Van Kerkhove, direttrice dell’Oms per la prevenzione e la preparazione alle epidemie e alle pandemie, che coordina l’operazione sanitaria.

Dopo il primo gruppo di passeggeri spagnoli, è arrivato il via libera anche allo sbarco dei croceristi dei Paesi Bassi. Agile e rapido il meccanismo operativo: il secondo sbarco di passeggeri dei Paesi Bassi è avvenuto 20 minuti dopo il primo gruppo di spagnoli, mentre la Guardia Civil ha interdetto tutto gli accessi al porto industriale di Granadilla. Dopo i croceristi originari dei Paesi Bassi, saranno evacuati, sempre in gruppi divisi per nazionalità, quelli originari della Grecia e circa la metà dell’equipaggio dell’Hondius. All’arrivo al molo della Ribera del porto, i passeggeri sono ricevuti sotto tendoni bianchi da personale della Sanità Estera spagnola, per completare i protocolli di revisione. Sono poi fatti salire su autobus scortati dall’Ume dell’esercito, per raggiungere il vicino aeroporto di Tenerife Sud, per essere imbarcati su aerei inviati dai Paesi di origine in attesa sulla pista.

La nave da crociera Mv Hondius, che ha fatto scattare l’allerta sanitaria internazionale, è entrata nel porto di Granadilla domenica mattina. Un arrivo concordato dopo giorni di tensioni diplomatiche e sanitarie tra il governo centrale spagnolo e le autorità delle Canarie.

La scorta della Guardia Civil

L’arrivo della Hondius è avvenuto sotto stretta sorveglianza della Guardia Civil, che ha scortato la nave fino al porto dove è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza e contenimento biologico. Secondo quanto riferito dalle autorità spagnole, all’operazione partecipano circa 360 effettivi della Guardia Civil, supportati da mezzi aerei, unità navali del servizio marittimo, specialisti Nrbq – nucleare, biologico, chimico e radiologico – oltre ai reparti GRS e alle unità di sicurezza cittadina. Le autorità sanitarie stanno ora definendo le procedure per consentire lo sbarco in isolamento dei passeggeri, con l’obiettivo di evitare ulteriori contagi. L’operazione viene coordinata insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, presente direttamente sull’isola con il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, arrivato a Tenerife già nella serata di ieri.

In un messaggio pubblicato su X, Tedros ha confermato che “la nave da crociera MV Hondius ha raggiunto le coste di Tenerife” e che sono in corso le operazioni per “coordinare i prossimi passi per lo sbarco sicuro dei passeggeri”. Il numero uno dell’Oms ha inoltre cercato di rassicurare la popolazione locale, sottolineando che “l’hantavirus non è il Covid” e che “il rischio per la popolazione di Tenerife è basso”, sia per la natura della malattia sia per le misure adottate dal governo spagnolo. “La solidarietà è l’immunità migliore”, ha concluso Tedros, lodando la collaborazione delle autorità spagnole.

Le tensioni

L’approdo della Hondius a Tenerife è stato preceduto da un duro scontro istituzionale. Il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, aveva infatti tentato fino all’ultimo di impedire l’ancoraggio della nave, denunciando una presunta mancanza di informazioni da parte del governo centrale di Madrid. In un messaggio pubblicato su X, Clavijo aveva dichiarato che “le Canarie non autorizzeranno la fonda della crociera MV Hondius”, sostenendo di non voler accettare “imposizioni dello Stato” né “mettere a rischio la sicurezza sanitaria dei cittadini delle Canarie”. La posizione dell’esecutivo regionale è stata però superata dall’intervento diretto del ministero spagnolo dei Trasporti, che attraverso una risoluzione dell’Autorità portuale ha imposto l’accoglienza della nave nel porto di Granadilla. La decisione, motivata sulla base della normativa nazionale sui porti e sulla Marina mercantile, stabilisce che l’imbarcazione debba essere accolta “mediante ancoraggio o attracco”, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie incaricate dell’evacuazione dei passeggeri.

La stessa risoluzione obbliga inoltre l’Autorità portuale a garantire tutti i servizi necessari all’ormeggio, inclusi pilotaggio, rimorchio e supporto logistico, prevedendo se necessario anche l’intervento dell’ente pubblico di salvataggio marittimo Sasemar. Resta alta, intanto, l’attenzione internazionale sul caso Hondius, che rappresenta uno dei più delicati episodi sanitari legati alla navigazione degli ultimi anni. Le autorità sanitarie stanno cercando di evitare allarmismi, insistendo sul fatto che l’hantavirus abbia modalità di trasmissione e livelli di contagiosità molto differenti rispetto al coronavirus responsabile della pandemia di Covid-19. Tuttavia, la gestione dell’emergenza viene affrontata con il massimo livello di precauzione, anche per la presenza a bordo di numerosi passeggeri provenienti da diversi Paesi europei.

I passeggeri francesi

Tra i passeggeri della Hondius ci sono cinque passeggeri francesi che verranno rimpatriati già oggi con un volo sanitario speciale da Tenerife verso la Francia come hanno annunciato con una nota congiunta i ministeri francesi della Sanità e degli Esteri, precisando che il trasferimento avverrà “nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore e in conformità con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

Una volta arrivati in Francia, i cinque saranno considerati “contatti ad alto rischio”, in linea con la classificazione dell’Oms per tutti i passeggeri presenti a bordo della nave. Per questo motivo verranno sottoposti a una quarantena ospedaliera di 72 ore, necessaria per effettuare una valutazione clinica completa, prima del rientro a domicilio dove dovranno osservare un periodo di isolamento di 45 giorni accompagnato da monitoraggio sanitario costante. L’accoglienza sarà organizzata dall’Agenzia Regionale della Sanità dell’Île-de-France, anche se non è stato comunicato l’aeroporto di destinazione del volo medico.