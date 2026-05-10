Nessun ferito e quadro sacro messo in sicurezza. A Cuggiono (Milano) intorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Rocco 114, lungo la strada provinciale 117, per un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura è improvvisamente uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi contro una cappella comunale situata a bordo strada. All’interno della struttura religiosa era custodito un quadro storico risalente al 1872, raffigurante la Madonna di Pompei.

Alla guida dell’auto un giovane milanese di 22 anni che, nonostante il violento impatto, è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno e quelli della sede centrale di via Messina, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel delicato recupero del dipinto sacro, evitando ulteriori danni all’opera storica.

Presenti anche i carabinieri, che ora dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno provocato l’uscita di strada della vettura.