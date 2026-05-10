Emergenza Hantavirus – L’arrivo della nave Hondius nel porto di Granadilla a Tenerife

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife come lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola. L’imbarcazione ha gettato l’ancora al suo interno. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell’equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi.

L’approdo della Hondius a Tenerife è stato preceduto da un duro scontro istituzionale. Il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, aveva infatti tentato fino all’ultimo di impedire l’ancoraggio della nave, denunciando una presunta mancanza di informazioni da parte del governo centrale di Madrid