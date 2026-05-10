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Ultimo aggiornamento: 11:38

Rissa su un treno in corsa: disagi ai passeggeri e ritardi di circa due ore. Tre feriti e otto denunciati

di Redazione Cronaca
Il gruppo aveva iniziato una discussione per futili motivi: soppressa la corsa a Borgonato-Adro. Tre dei coinvolti hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati sul posto dal personale del 118 e della Croce Rossa.
Rissa su un treno in corsa: disagi ai passeggeri e ritardi di circa due ore. Tre feriti e otto denunciati
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Rissa tra i vagoni di un treno in corsa. È accaduto ieri sera a bordo di un convoglio della linea Edolo-Brescia in provincia di Brescia dove otto ragazzi tra i 17 e i 20 anni hanno scatenato un furiosa lite degenerata in una colluttazione. Otto i denunciati.

Secondo le ricostruzioni dei militari della stazione di Iseo e dell’Aliquota Radiomobile di Chiari, si trattava di due gruppi di ragazzi che avevano trascorso la giornata sul lago d’Iseo senza conoscersi in precedenza. Già alla stazione di Iseo la situazione era tesa: i ragazzi avevano intavolato una discussione – per futili motivi – che si è esasperata sempre di più fino a quando, all’interno di un vagone durante la marcia del treno, non è scoppiata la rissa.

Il treno è stato fermato alla stazione di Borgonato-Adro dove sono stati fatti intervenire i carabinieri che hanno identificato gli otto ragazzi: due cittadini stranieri, un egiziano e un tunisino di 17 e 18 anni, e sei ragazzi residenti nella Bergamasca. Tre dei coinvolti hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati sul posto dal personale del 118 e della Croce Rossa.

La rissa ha provocato dei disagi agli altri passeggeri: la corsa del treno è stata soppressa e i viaggiatori hanno proseguito il tragitto con un convoglio sostitutivo accumulando circa due ore di ritardo.

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