Quattro persone sono state arrestate ad Andria con l’accusa di finanziamento del terrorismo internazionale. L’operazione, denominata “Il Libanese”, ha visto coinvolti 50 militari del comando provinciale.

L’azione è scattata all’alba, al termine di un’articolata attività investigativa e in seguito a un’ordinanza del gip per la custodia cautelare in carcere dei quattro soggetti. L’operazione rientra nell’ambito della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Scico) di Roma.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa nella sede del comando provinciale delle Fiamme Gialle alla presenza, tra gli altri, del procuratore della Repubblica di Bari e di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.