Uno screenshot virale attribuito all’intelligenza artificiale alimenta timori infondati e polemiche istituzionali, contribuendo a trasformare una delicata gestione sanitaria in un caso di disinformazione e scontro politico tra le autorità locali e Madrid.

In un momento così delicato, con un’emergenza sanitaria in corso e un clima già teso per il possibile rischio epidemiologico legato alla nave Hondius, si è inserito anche l’ennesimo episodio di disinformazione che ha rapidamente alimentato confusione e polemiche. A far discutere è la circolazione di uno screenshot attribuito a una ricerca di intelligenza artificiale sulla voce “roditores natatores”, accompagnata dalla frase “i ratti sono ottimi nuotatori”. L’immagine, diventata virale, è stata utilizzata nel dibattito pubblico in modo sarcastico, finendo per ridicolizzare le preoccupazioni espresse dalle autorità delle Canarie riguardo al possibile rischio sanitario legato all’arrivo della nave nel porto di Granadilla.

Secondo quanto riportato, le perplessità del governatore delle Canarie Fernando Clavijo, espresse già nei giorni scorsi anche alla ministra della Salute del governo Sánchez Mónica García, riguardavano il timore che eventuali roditori infetti a bordo potessero raggiungere la terraferma, contribuendo alla diffusione del focolaio di Hantavirus segnalato sulla nave. Hantavirus è un virus a Rna tipico dei roditori e delle infezioni alimentari, spesso dovuto alla contaminazione del cibo con l’urina o le feci dei topi. Per questo si può inalare dalla polveri di feci dei topi. In passato l’hantavirus era frequente nei fienili.

Clavijo aveva inoltre ipotizzato scenari di rischio più ampi, includendo la possibilità che non solo ratti, ma anche altri vettori come insetti o zanzare potessero rappresentare una minaccia. Lo scontro istituzionale tra il governo regionale e Madrid si è intensificato dopo che il Ministero della Marina Mercantile ha autorizzato comunque l’ingresso della nave, nonostante le preoccupazioni locali. Il governatore, che non si è presentato al porto durante le prime operazioni di gestione dell’emergenza, starebbe valutando anche eventuali azioni legali, ritenendo lesi i poteri dell’esecutivo regionale.

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La polemica, però, non si è limitata agli aspetti sanitari e istituzionali. A infiammare ulteriormente il dibattito sono state alcune immagini diffuse dai media locali, che mostrerebbero passeggeri trasportati su bus sanitari con la mascherina abbassata, sollevando interrogativi sulla corretta applicazione dei protocolli di sicurezza. Parallelamente, il governo delle Canarie ha criticato la mancata esecuzione preventiva dei test diagnostici su tutti i passeggeri, ritenuti fondamentali per garantire la sicurezza dell’operazione. Dal canto suo, la ministra Mónica García ha ribadito che il governo regionale era stato invitato a partecipare alla gestione dell’emergenza, sottolineando però la sua assenza nelle fasi operative più delicate.