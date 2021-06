Spremuti al casello Altro che autostrade pubbliche: ora lo Stato studia il regalo a Gavio Niente svolta – Il secondo concessionario italiano di Giorgio Ragazzi

Morandi “Il ponte, una pistola carica” Aspi cacciò i tecnici sgraditi È il 21 settembre 2017. A una riunione fra rappresentanti di Autostrade per l’Italia e Spea Engineering, la controllata per la manutenzione, si parla del Ponte Morandi. A quel tavolo c’è Carmelo Gentile, docente del Politecnico di Milano incaricato di valutare lo stato del viadotto: “È una pistola carica”, dice, e potrebbe finire “in mano […] di Marco Grasso

Va in pensione Bye bye Mancini, lo 007 dell’incontro con Renzi L’uscita di Marco Mancini dai servizi di intelligence di questo Paese rappresenta la fine di un’epoca. Quella legata agli uomini del vecchio Sismi (ora Aise, i servizi segreti per l’estero) di Nicolò Pollari, che in parte hanno già lasciato le agenzie. Marco Mancini negli 007 è tra i nomi più noti. Di recente è tornato […] di Alessandro Mantovani e Valeria Pacelli

Politica pop I canti degregoriani al Colle. Ora “Generale” per Figliuolo Mattarella cita “La storia siamo noi” di Fabrizio d’Esposito

“Qui a Giaffa parlano ‘arabebraico’: le città miste sono il futuro” Se a Giaffa un viaggiatore distratto scende dall’autobus alla fermata sbagliata e chiede a un passante come arrivare in via Rabbino di Peshischa nessuno di certo gli sa indicare la strada. I nomi delle strade a Giaffa sono un bel problema. Via “Shivtei Israel” (tribù di Israele)”, o Via Naji al-ali, in nome di un […] di Manuela Dviri

Magistratura Csm, sorteggio e porte girevoli: la riforma riparte in salita Bastano degli spifferi sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm ad agitare – per motivi diversi – M5S e Forza Italia. I primi sono sul piede di guerra dopo la lettura delle anticipazioni secondo le quali la Commissione tecnica della ministra Marta Cartabia non propone, a differenza della riforma Bonafede, un blocco assoluto delle porte […] di Antonella Mascali

Da Milano a Genova “Quel giro di bonifici che porta ai 49 milioni” L’indagine della Procura di Milano sulla Lombardia Film Commission, che ha portato ieri alle condanne in primo grado di Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, è solo un pezzo di un’inchiesta più ampia, quella che punta a fare chiarezza sul principale tallone d’Achille della Lega: la sparizione dei 49 milioni di euro, soldi – secondo […] di Stefano Vergine

Reazioni Impaccio e paura tra i fedelissimi: “Matteo sapeva?” Il diktat: “Silenzio” di Ilaria Proietti e Giacomo Salvini

Pandemia Vaccini, obiettivo 500mila. 13 volte nel mese di maggio Il record è arrivato il 28 maggio: oltre 580 mila somministrazioni in un giorno. Poi la soglia del mezzo milione auspicata dal commissario all’emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo, è stata raggiunta e superata altre 12 volte. Non sempre, quindi, non come auspicato (e annunciato) da Figliuolo. A maggio la campagna vaccinale ha proceduto a singhiozzo. […] di Natascia Ronchettii

La funivia “La cabina era bassissima per poco non ci ha prese” Sono passate poche ore dalla strage del Mottarone e nella caserma dei carabinieri della compagnia di Verbania si presentano tre testimoni. Ciò che hanno da raccontare è molto importante. In particolare, la testimonianza ritenuta più interessante è quella di Marcella Pepice, escursionista abituale della zona che in quel momento è appena arrivata in vetta con […] di M. Gra

Luce&gas Energia, indagati i vertici Green Network “Trattenuti 166 milioni dalle bollette” Centosessantasei milioni di euro di oneri di sistema € riscossi dai clienti e indebitamente non versati, con l’intento di salvare l’azienda dalle difficoltà finanziarie. Questa la contestazione mossa dalla Procura di Roma a Green Network, società fornitrice di luce e gas, attiva sul mercato libero delle utenze elettriche. I pm hanno chiesto e ottenuto tre […] di RQuotidiano

La “terza camera” Bruno Vespa si dà all’alberghiero: arriva “S. Chiara” Che la “terza Camera” di Porta a Porta gli andasse stretta lo si era capito da quando aveva iniziato a produrre vino. Ma ora Bruno Vespa ha deciso di non perdersi la moda del momento e darsi anche al mondo della ristorazione e dell’accoglienza. Domenica sera infatti il noto giornalista Rai inaugurerà il suo ristorante […] di Giacomo Salvini