Una giornata campale, ieri, nel centrodestra. Dove si sono viste fibrillazioni altissime, al punto che Mara Carfagna e Anna Maria Bernini si sono prese a male parole durante una riunione via Zoom, alla presenza di Silvio Berlusconi. Che proprio in questo summit con lo stato maggiore è apparso tuttavia più perplesso sull’accelerazione arrivata da Matteo […]

Il monitoraggio

L’Italia diventa più bianca: da lunedì via alle restrizioni (salvo mascherine e distanziamento) anche in Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, che si aggiungono a Molise, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia. Lì non ci sarà più il cosiddetto coprifuoco, che nelle Regioni gialle sempre da lunedì comincerà alle 24 e non più alle 23 per poi essere […]