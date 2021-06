“Bisogna capire che Brusca ha fatto arrestare decine di mafiosi con le sue dichiarazioni, persone che sarebbero ancora in giro a uccidere. Nessuno invece si è indignato per una sentenza prima della Corte di giustizia europea e poi sella Corte costituzionale, secondo la quale ai mafiosi condannati per strage non pentiti deve essere garantito, a partire dal 26esimo anno, la possibilità di dimostrare di essere redenti e uscire come gli altri ergastolani”. Così il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, ha commentato in collegamento con La7, la scarcerazione per fine pena di Giovanni Brusca, il boss di Cosa Nostra che premette il telecomando nella strage di Capaci. Una notizia che ha provocato un coro di reazioni e commenti indignati da parte della politica, da Letta a Meloni, con la richiesta di cambiare la norma sui collaboratori di giustizia. “Comincio a pensare che alcuni facciano il tifo perché i mafiosi non si pentano. Quella legge – ha ricordato Gomez – è stata inventata da Giovanni Falcone e mutuata dalla legge americana”

