“Un fiore ai partigiani caduti”. I movimenti per la casa scendono in piazza a Roma per celebrale il 76° della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Non mancano alcuni momenti di tensione tra gli attivisti e i manifestanti a Porta San Paolo per le celebrazioni indette dall’Anpi romano. Dopo un po’ di agitazione, però i movimenti per la casa sono riusciti a raggiungere le mura e a depositare dei garofani rossi. Alla base degli spintoni e degli insulti, l’accusa mossa dai movimenti per la casa (che hanno sfilato anche con le bandiere di Potere al popolo) nei confronti dell’Anpi: “Quando ci sono gli sgomberi voi dove state?”.