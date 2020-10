Le regole in vigore a partire dal 17 ottobre. Il governatore Fontana si dice “meno preoccupato” rispetto a marzo, “perché adesso abbiamo una maggior conoscenza di quello che sta succedendo, abbiamo migliori risposte dal punto di vista medico e conosciamo un po’ di più questo virus”. Il prefetto di Milano: "Non parliamo di coprifuoco, perché la nostra vita non dipende solo dall’apertura di un bar o un ristorante"

Dopo la stretta già in vigore in Campania per scuole e ristoranti, è attesa tra oggi e domani anche in Lombardia una nuova ordinanza con regole più restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. Stando a quanto trapelato finora, il primo punto riguarda i locali: a partire dalle 18, i bar potranno restare aperti solo con il servizio al tavolo, mentre la chiusura è fissata tassativamente alle 21. Per i ristoranti, invece, il coprifuoco scatta alle 23. Nessuna novità per quanto riguarda le palestre, che rimangono aperte a patto che si rispettino tutte le norme su distanziamento e pulizia degli ambienti già in vigore. Si fermano le gare tra le squadre dilettantistiche che partecipano ai campionati di categoria (restano garantiti gli allenamenti). Stop anche alle squadre giovanili: per loro non sono previste deroghe nemmeno per gli allenamenti.

Nel provvedimento, in vigore dal 17 ottobre, sarebbe prevista pure la chiusura per sale gioco, sale scommesse e sale Bingo. In materia di scuola non ci sarà alcun obbligo, ma il Pirellone chiede al governo di permettere un ulteriore differimento dell’orario di ingresso, didattica a distanza per i ragazzi più grandi e lezioni online per le università (matricole escluse). Per quanto riguarda gli spettacoli e gli eventi aperti al pubblico, resta la capienza massima di mille spettatori all’aperto e 200 per le manifestazioni sportive in luoghi chiusi. “Non parliamo di coprifuoco per favore – ha precisato il prefetto di Milano, Renato Saccone – perché la nostra vita non dipende solo dall’apertura di un bar o un ristorante. I controlli saranno ancora più incisivi e massicci con la nuova ordinanza”.

Il via libera al provvedimento è atteso al termine di una riunione del Comitato tecnico scientifico regionale. In mattinata era stato il governatore ad anticiparne i contenuti al termine di un incontro con i sindaci lombardi e i capigruppo dei partiti in Consiglio regionale, spiegando però che non si sarebbe trattato di “misure drammatiche“. Fontana si è anche detto “meno preoccupato” rispetto a marzo, “perché adesso abbiamo una maggior conoscenza di quello che sta succedendo, abbiamo migliori risposte dal punto di vista medico e conosciamo un po’ di più questo virus”. Anche se i contagi, numeri alla mano, continuano a correre veloci in Regione. I nuovi positivi sono 2.419 con 30.587 tamponi effettuati, per una percentuale che dal 6,3% di ieri sale al 7,9%. Più della metà dei nuovi casi sono a Milano, dove ci sono 1.319 nuovi casi, di cui 604 a Milano città, mentre ieri erano 1.053. I nuovi decessi sono 7 per un totale complessivo di 17.044 morti in regione dall’inizio della pandemia.