Lui ricoverato in una clinica del Piacentino a causa del coronavirus, lei in quarantena a casa, ma desiderosa di spedire un messaggio al marito. È la storia d’umanità vissuta dai volontari del comitato di Croce Rossa di Piacenza che si sono ritrovati a dover consegnare una lettera d’amore scritta da un’anziana. La signora dopo aver chiamato per richiedere la consegna di un farmaco, ha in realtà dato ai volontari “qualcosa che era molto più di un pacco”, una busta con un nome e un cognome scritto sopra, una data di nascita e un indirizzo, quello della clinica, per dire ancora qualcosa alla sua metà.

