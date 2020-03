“L’andamento delle curve epidemiche mostra casi confermati in crescita a livello nazionale. Alcune regioni del Nord ancora sono maggiormente coinvolte nella circolazione locale, per numero positivi e ricoverati specie in terapia intensiva. Nelle altre aree c’è una crescita, ma non così veloce”. Lo ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) durante la conferenza stampa dalla Protezione civile di Roma. “Però – ha specificato – non deve illuderci che non ci siano numeri così elevati come in Lombardia e le altre regioni del Nord: solo se ci comportiamo come stabilito possiamo rallentare la curva”

