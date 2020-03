“Oggi alla Montagnetta di Milano (il parco a Monte Stella ndr) era pieno di milanesi che correvano, andavano in bici, non va bene”. Lo ha detto, facendo un appello ai cittadini, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, nella diretta Facebook per fare il punto sulla emergenza coronavirus. Gallera ha parlato della crescita “significativa” dei contagi nella città di Milano.”Questo deve portare tutti a una maggiore responsabilizzazione. Capisco che è difficile – ha aggiunto – viviamo tutti la fatica che vivete voi ma è un sacrificio necessario”

