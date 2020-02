“Ho letto che il genio di Rignano sull’Arno (Matteo Renzi, ndr) è molto agitato, a me ha anche stufato. Ho visto che è molto preoccupato per le nomine, bene. Ma io dico che prima di parlare dei nomi credo che questo Paese, e soprattutto questo governo, debba dibattere su cosa vuole che queste imprese realizzino, su quale sia l’orizzonte delle aziende di Stato, che devono sviluppare crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese”. Così, in un video su Facebook, il viceministro al Ministero allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, sulle nomine delle partecipate dello Stato (Enel ed Eni, soprattutto). “Ne ho piene le scatole di Renzi, che deve parlare di prescrizione per avere solo un po’ di visibilità” ha aggiunto Buffagni, che nel messaggio sui social ha posto l’accento sui lavori, a Genova, del ponte che sostituirà il Morandi, presi come esempio di un “Paese che funziona e che va maggiormente raccontato”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Lady Etruria di Davide Vecchi 10€ Acquista su Amazon