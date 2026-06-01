Berrettini è tornato a martellare: battuto Cerundolo in 3 set, è ai quarti del Roland Garros. “Non ero più sicuro, non ero pronto, non avevo fiducia. Ora sto bene”

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“Ho due attributi così”. È questa la frase esclamata da Matteo Berrettini dopo aver chiuso in tre set il match contro Juan Manuel Cerundolo che gli ha permesso di qualificarsi ai quarti di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2021. Ma non è solo questione di attributi: Berrettini finalmente è sorridente, felice, leggero, rilassato come non si vedeva da tempo. “Il tennis è l’amore della mia vita, se no non sarei qui dopo tutte le pause, gli infortuni. Sono nuovamente tornato, grazie a queste persone (indicando il suo angolo, ndr). Non ero sicuro, non ero pronto, non avevo fiducia. Ora mi sento bene grazie anche al mio carattere”, ha esclamato a fine partita. E il suo tennis ne risente: Berrettini è tornato a martellare. Servizio efficace, diritto in uscita dalla battuta altrettanto.

Ora è finalmente tornato The Hammer che tutta Italia ha imparato ad apprezzare negli scorsi anni. Qualità e profondità nei colpi, sì, ma anche uno step mentale che gli ha permesso di tornare a vincere anche i punti che valgono doppio. Il Berrettini degli ultimi anni avrebbe perso il set sia sul 5-4 e servizio Cerundolo – quando ha ottenuto il controbreak – sia sul 6-3, tre set point e due servizi Cerundolo al tie-break. Invece è rimasto lì, lottando punto per punto, ha tolto fiducia all’avversario e ha sferrato per due volte il colpo vincente.

“Siamo ancora qua” ha esclamato dopo il controbreak e dopo il 6-6 che ha rimesso in discussione il tie–break poi vinto per 8-6. “Mi sento alla grande, felice. Grazie mille per il supporto in questo stadio pieno. Ecco perché ci alleniamo, perché lottiamo. Per goderci quest’atmosfera, queste partite con il mio team, la mia famiglia”. Ecco, un altro aspetto da sottolineare del “nuovo” Berrettini: non smette mai di ringraziare il suo angolo. Soprattutto da quando c’è anche Enqvist, ultimo arrivato che però gli ha permesso di tornare a essere competitivo. Ora attende l’avversario ai quarti: o sarà derby contro Matteo Arnaldi o sarà sfida con Frances Tiafoe. Con una certezza: è tornato a divertirsi. E a divertire.