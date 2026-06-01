Futuro Nazionale raddoppia: almeno 4 deputati passeranno con Vannacci, due sono di Forza Italia

Le indiscrezioni parlano di altri arrivi: due dalla Lega e altri due, e questa è la novità, da Forza Italia. In bilico Gianangelo Bof, che non ha ancora sciolto la riserva

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Passeranno con il generale almeno in quattro. Con un quinto che viene descritto ancora in bilico. Tra venerdì e sabato la truppa alla Camera di Futuro Nazionale, per ora forte di quattro deputati, raddoppierà. Le indiscrezioni parlano infatti di altri arrivi: due dalla Lega e altri due, e questa è la novità, da Forza Italia.

I boatos danno come in arrivo da FI il lucano Attilio Pierro, che nel dicembre scorso aveva lasciato il Carroccio per passare con Forza Italia. A Pierro si aggiungerà l’emiliano Davide Bergamini, passato proprio come lui dalla Lega a FI, a conferma che comunque il generale pesca in un bacino collegato al Carroccio. Mentre dalla Lega sembra ormai scontato l’arrivo in Futuro Nazionale del calabrese Domenico Furgiuele: già da mesi dato come vicinissimo ai vannacciani, lo scorso gennaio Furgiuele aveva prenotato la sala stampa di Montecitorio per il Comitato remigrazione, provocando la reazione delle opposizioni, che avevano occupato la sala impedendo la conferenza stampa.

Possibile, infine, l’approdo in Futuro Nazionale del leghista Gianangelo Bof, che però non avrebbe ancora sciolto la riserva. La certezza è che Vannacci e i suoi, partendo dal responsabile Organizzazione Edoardo Ziello, lavorano all’assemblea costituente a Roma del 13 e 14 giugno all’Auditorium. Un battesimo nel quale contano di essere riconosciuti dagli altri partiti.

Per questo, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni ha invitato ufficialmente i leader di tutte le altre forze politiche: “L’assemblea costituente di Futuro nazionale sarà il coronamento di un percorso embrionale nato lo scorso febbraio. Di comune accordo con Roberto Vannacci, è stato deciso di invitare tutti i leader dei partiti politici rappresentanti in parlamento perché siamo per il confronto diretto. Non scappiamo mai di fronte a nulla perché abbiamo un programma chiaro con delle linee rosse insuperabili. Auspico che i leader dei partiti accettino il nostro invito perché il confronto è il sale della democrazia”.