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Ultimo aggiornamento: 21:18

Sondaggio Swg, cresce il M5s. Continua l’ascesa di Vannacci che adesso tallona la Lega

di Redazione Politica
Il Partito democratico che perde 0,2 punti percentuali mentre Fratelli d'Italia recupera lo 0,1%. Il partito di Salvini scende sotto la soglia del 6%
Sondaggio Swg, cresce il M5s. Continua l’ascesa di Vannacci che adesso tallona la Lega
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Dopo avere perso lo 0,4% la scorsa settimana, il partito di Giorgia Meloni rimane stabile (segnando uno +0,1%) e Fratelli d’Italia si attesta al 28,2%. Segue il Partito democratico che perde 0,2 punti percentuali e si ferma al 22,3%. Segna, invece, un più 0,3% il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, stimato al 13%. È questo il quadro che viene fuori dall’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7. Altro dato che emerge dall’indagine è la costante ascesa di Futuro Nazione: il partito di Roberto Vannacci si avvicina velocemente a quello di Matteo Salvini.

Sotto il podio c’è Forza Italia: il partito di Antonio Tajani è stimato al 7,2% registrando un meno 0,2% rispetto alla scorsa settimana. Più 0,1% invece per Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,7%. Le Lega scende sotto la soglia del 6% (5,8%, per l’esattezza) con un calo dello 0,2%. Chi si avvantaggia è l’ex vicesegretario del Carroccio: Futuro nazionale raggiunge quota 4,6% recuperando o,3 punti in 7 giorni.

Stabili o in calo gli altri partiti. Azione al 3,4% (-0,1%), Italia viva al 2,4% (-0,1%), +Europa all’1,4% e Noi moderati all’1,2% (+0,1%). Cala dell’1% il numero di elettori che non si esprimono.

Il sondaggio è stato realizzato con tecnica mista Cati-Cami-Cawi su un campione di 1.200 soggetti tra il 27 maggio e il primo giugno. Il margine d’errore statistico è del 2,8% al livello di confidenza del 95%,

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