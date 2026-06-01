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Dopo avere perso lo 0,4% la scorsa settimana, il partito di Giorgia Meloni rimane stabile (segnando uno +0,1%) e Fratelli d’Italia si attesta al 28,2%. Segue il Partito democratico che perde 0,2 punti percentuali e si ferma al 22,3%. Segna, invece, un più 0,3% il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, stimato al 13%. È questo il quadro che viene fuori dall’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7. Altro dato che emerge dall’indagine è la costante ascesa di Futuro Nazione: il partito di Roberto Vannacci si avvicina velocemente a quello di Matteo Salvini.

Sotto il podio c’è Forza Italia: il partito di Antonio Tajani è stimato al 7,2% registrando un meno 0,2% rispetto alla scorsa settimana. Più 0,1% invece per Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,7%. Le Lega scende sotto la soglia del 6% (5,8%, per l’esattezza) con un calo dello 0,2%. Chi si avvantaggia è l’ex vicesegretario del Carroccio: Futuro nazionale raggiunge quota 4,6% recuperando o,3 punti in 7 giorni.

Stabili o in calo gli altri partiti. Azione al 3,4% (-0,1%), Italia viva al 2,4% (-0,1%), +Europa all’1,4% e Noi moderati all’1,2% (+0,1%). Cala dell’1% il numero di elettori che non si esprimono.

Il sondaggio è stato realizzato con tecnica mista Cati-Cami-Cawi su un campione di 1.200 soggetti tra il 27 maggio e il primo giugno. Il margine d’errore statistico è del 2,8% al livello di confidenza del 95%,