C’è anche Jean Pierre Mustier, numero uno di Unicredit, tra le 21 persone che rischiano di andare a processo dopo la chiusura delle indagini sulla gestione di Alitalia Sai. Le ipotesi di reato della Procura di Civitavecchia sono, a vario titolo, bancarotta fraudolenta aggravata, false comunicazioni sociali e ostacolo alle funzioni di vigilanza. Nella lista degli indagati, oltre agli ex ad ad Silvano Cassano e Cramer Ball e all’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo – che hanno guidato la compagnia dal primo gennaio 2015 al 2 maggio 2017 – compaiono l’ex numero uno di Etihad James Hogan, la vice presidente di Confindustria Antonella Mansi, Roberto Colaninno, ex manager della compagnia, e l’ex commissario di Alitalia Enrico Laghi, appena nominato liquidatore di Air Italy.

L’avviso di chiusura indagini, datato 6 febbraio, contesta tra l’altro a Cassano, Montezemolo, Ball e all’ex chief financial officer Duncan Naysmith di aver “distratto e/o dissipato risorse della società per complessivi 597.609,10 euro” e in particolare “133.571.07 per spese di catering verso la società Relais Le Jardin in occasione delle riunioni dei consigli di amministrazione”, “euro 5.961 per spese per cena di gala in favore della società Casina Valadier” ed “euro 487.077,03 per n.4 eventi aziendali spese inizialmente sostenute da Etihad e successivamente e indebitamente riaddebitate da quest’ultima società a Alitalia Sai”, anche “in periodi in cui la società versava nelle situazioni descritte dagli articoli 2446 e 2447 cc così depauperando la società con esborsi per operazioni estranee a ragionevoli esigenze di impresa”.