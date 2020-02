Aggiornata la circolare per le scuole che riguarda i bambini, di ogni nazionalità, che nelle due settimane precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia: prevista la possibilità di una "'permanenza volontaria fiduciaria' a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni". Il ministero dell'Istruzione darà indicazione ai presidi

Per gli studenti rientrati dalla Cina sarà possibile “una permanenza volontaria fiduciaria a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni” e tale assenza da scuola verrà giustificata. Il ministero della Salute ha aggiornato la circolare per le scuole relativa alle indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree della Cina dove è partito il coronavirus. La circolare riguarda i bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e gli studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia.

“Di fronte alla crescita del livello di diffusione del coronavirus 2019-nCoV in Cina – spiega in una nota il ministero – l’aggiornamento della circolare è ispirato, coerentemente con tutti i precedenti provvedimenti del Ministero, al principio di massima precauzione“. Nelle prossime settimane è, infatti, previsto il rientro di studenti che si trovano attualmente in Cina. “La misura di precauzione prevista in questi casi è quella di una sorveglianza attiva, quotidiana, del ‘Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento‘ attivato dal dirigente scolastico su segnalazione della famiglia. Tale monitoraggio consiste nella puntuale verifica della febbre e dei sintomi tipici del nuovo coronavirus 2019-nCoV”.

A tal proposito, “fermo restando il diritto inalienabile di bambini e ragazzi, di qualsiasi nazionalità, di frequentare liberamente e regolarmente la scuola in assenza di evidenti e conclamate controindicazioni di carattere sanitario, in uno spirito di massima precauzione, il Dipartimento favorisce una ‘permanenza volontaria fiduciaria’ a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina”. Il ministero dell’Istruzione darà indicazione ai dirigenti scolastici affinché le assenza degli studenti di rientro dalla Cina “siano considerate giustificate“, si legge nel comunicato del ministero della Salute.

“Con questo provvedimento il ministro Roberto Speranza si dimostra corretto e responsabile, scegliendo la via della tutela della salute e del bene dei cittadini. La circolare pone uno scenario nuovo e, finalmente, si può parlare di isolamento fiduciario per quei pochi casi di studenti delle scuole dell’obbligo che arrivano da una permanenza in zone infette da Coronavirus. Ho sentito più volte il Ministro, a lui va riconosciuto che, come noi, sa guardare oltre gli schieramenti politici“, ha commentato il governatore del Veneto, Luca Zaia. “I giovani che possono arrivare da zone infette, dichiarate tali dall’Oms, non sono solo cittadini cinesi – ha proseguito – Possono essere italiani o di qualsiasi altra cittadinanza. È bene che, anche fossero asintomatici, possano essere seguiti dai nostri dipartimenti di prevenzione e servizi sanitari e, logicamente, essere agevolati verso un percorso di isolamento fiduciario per gli indispensabili 14 giorni”, ha concluso il governatore.

All’inizio della settimana i presidenti di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e il presidente della Provincia Autonoma di Trento avevano scritto una lettera comune al ministero della Salute chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina fosse obbligatoriamente applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. La lettera firmata da Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Maurizio Fugatti era stata spedita al ministro Speranza. L’Istituto superiore di sanità aveva replicato negando la necessità di introdurre un obbligo, visto che “l’Italia è tra i paesi che hanno adottato le misure più ampie ed articolate”.