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Ultimo aggiornamento: 11:24

Festa del 2 giugno, Meloni: “Domandiamoci che Repubblica vogliamo essere domani”

di Redazione Politica
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Le parole della presidente del Consiglio a margine delle celebrazioni. E sul Medio Oriente: "Ci stiamo lavorando quotidianamente"
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La situazione in Libano? “Ci stiamo lavorando, quasi quotidianamente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la cerimonia del 2 giugno all’Altare della Patria e prima di partecipare alla rassegna militare al Fori imperiali. “Una festa di riconoscenza e di responsabilità. Riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l’ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani con piccole scelte di ciascuno”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. Festa “di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere più ambiziosa e penso che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé. Mi piacerebbe per questo che fosse anche una festa di orgoglio”.

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