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Un atto di libertà senza precedenti. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito il 2 giugno del 1946, quando al referendum istituzionale gli italiani – per la prima volta, anche le donne – furono chiamati a scegliere, oltre alla composizione dell’Assemblea costituente, tra monarchia e repubblica. “Con il suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano”. Lo ha scritto il Capo dello Stato nel messaggio inviato questa mattina al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione della Festa del 2 giugno.

In mattinata, come di consueto, Mattarella si è presentato all’Altare della Patria per l’omaggio al milite ignoto, accolto dal ministro della difesa, Guido Crosetto, col quale ha passato in rassegna i picchetti delle forze armate e delle forze di polizia. Subito dopo, la deposizione della corona d’alloro davanti alla tomba. Presenti alla cerimonia anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Come da tradizione, il momento è stato accompagnato dall’inno d’Italia e dal sorvolo delle Frecce tricolori.

“Non celebriamo oggi solamente una ricorrenza storica, ma un momento di alto significato che rinnova l’impegno collettivo all’affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, ‘casa comune’ che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà” ha aggiunto Mattarella. “Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria dei militari che, con i Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore combatterono nella guerra di Liberazione, furono tra i protagonisti della rinascita d’Italia, restituendo alla nazione onore e libertà”. Poi lo sguardo al presente: “L’Italia, con l’Europa, è impegnata nel ripristino del valore delle regole nella vita della comunità internazionale, per uscire da una fase di permanente conflittualità, nell’edificazione di una nuova effettiva sicurezza per tutti i popoli”. Per concludere che “le Forze Armate italiane, pilastro della Repubblica e presidio dei principi alla base della pacifica convivenza tra i popoli, sono chiamate a concorrere al raggiungimento di questo obiettivo. È con questi sentimenti, nel ricordo di quanti hanno fatto sacrificio della vita per l’indipendenza e la libertà della Patria, che insieme a tutto il popolo italiano stringo idealmente in un affettuoso abbraccio i militari di ogni ordine e grado, rinnovando loro la gratitudine per l’impegno profuso, con l’augurio più fervido. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica”.

In corso, durante la mattina, la parata militare ai Fori imperiali: più di 5.500 uomini e donne delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati e non dello Stato rendono gli onori al presidente della Repubblica. I reparti portano con loro 66 Bandiere di Guerra e Stendardi, 22 Gonfaloni delle Regioni e delle Province autonome, oltre a 48 Labari e Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. I blocchi, accompagnati dalla musica di 18 bande e fanfare, sono seguiti da una sfilata di mezzi militari, tra cui spicca un’ampia serie di droni e di sistemi tecnologici. Poi i Bersaglieri, i Reparti a cavallo, un sorvolo di elicotteri, l’aviolancio del Tricolore con la squadra del Reparto Attività Sportive dell’Esercito e le Frecce Tricolori. Presenti 250 Sindaci, 165 mezzi e sorvolo di 20 elicotteri

“Oggi celebriamo gli ottant’anni della Repubblica Italiana – ha scritto sui social Meloni – Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme: con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. Perché sono certo le grandi storie, ma anche – e forse soprattutto – le piccole scelte quotidiane ad aver fatto dell’Italia la straordinaria Nazione che è oggi”. E ancora: “Ottant’anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Ma, allo stesso tempo, ci ricordano la responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio, al servizio della Patria e delle generazioni future”. A margine della cerimonia, la presidente del Consiglio ha aggiunto: “Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani“.

“Il 2 giugno 1946, il popolo italiano con un voto storico, scelse la Repubblica. Oggi, ottant’anni dopo, rinnoviamo con orgoglio il nostro omaggio a quella data, a quella scelta, a quella volontà che ha segnato per sempre il cammino della nostra Nazione nel solco della libertà, della partecipazione e della democrazia”. Lo ha scritto sui social la seconda carica dello Stato, La Russa. Che ha concluso con “viva la Repubblica, viva l’Italia”.

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