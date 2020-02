La donna si trovava alla Cecchignola insieme agli altri 56 rimpatriati dalla città focolare dell'epidemia. Il ministero della Salute: "Negativa al test, trasferita in via precauzionale". Restano stabili le condizioni dell'altro italiano ricoverato e della coppia cinese in terapia intensiva. Intanto è pronto il secondo volo con nostri connazionali, tra cui il giovane che era stato bloccato perché aveva la febbre

Una donna che si trovava in quarantena alla Cecchignola è stata trasferita in via precauzionale all’ospedale Spallanzani di Roma. “Sebbene negativa al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV, è stata trasferita per ulteriori accertamenti”, riferisce il ministero della Salute in una nota. La donna ha solo una “congiuntivite“. È tra i 56 italiani rimpatriati da Wuhan e lasciati in isolamento nella città militare. Solo due giorni fa dalla Cecchignola è stato trasferito allo Spallanzani il ragazzo di Luzzara (Reggio Emilia) risultato positivo al Coronavirus. “È in buone condizioni generali con quadro clinico invariato“, fa sapere l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Nel nuovo bollettino medico si parla di “lieve febbricola e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione”. “Il paziente ha iniziato terapia antivirale“, continua l’ospedale, aggiungendo anche che “il giovane è assolutamente sereno, mantiene costanti contatti con la sua famiglia e con gli amici e continua il suo lavoro di ricercatore”. Il bollettino dello Spallanzani contiene anche un aggiornamento sui due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus: “Sono tuttora in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche permangono stabili, con parametri emodinamici invariati”. “Continua il trattamento antivirale con il farmaco remdesivir. La prognosi è tuttora riservata“, conclude l’ospedale.

Domenica il rientro di nove italiani da Wuhan – Nove italiani torneranno da Wuhan domenica mattina con un volo dell’Aeronautica Militare che atterrerà a Pratica di Mare. Tra loro c’è anche il 17enne di Grado che avrebbe dovuto imbarcarsi con i primi 56 che hanno lasciato la Cina ma era stato bloccato dalla febbre, prima che i test escludessero un suo contagio. I nove sono arrivati all’aeroporto di Wuhan: prima di salire a bordo dell’aereo, dovranno effettuare le operazioni sanitarie per il via libera all’imbarco. Il ponte aereo è stato organizzato in collaborazione con il Regno Unito e prende l’impiego di un velivolo dell’Aeronautica solo per il trasbordo degli italiani, di 7 danesi, 4 svedesi e 2 greci da Brize Norton, dove il gruppo atterrerà con un aereo britannico. Dopo l’arrivo in Italia, i nove saranno trasportati nella struttura di controllo allestita alla Cecchignola, mentre per i cittadini degli altri Paesi sarebbe previsto l’imbarco su aerei delle proprie nazioni per essere rimpatriati.

“Continuiamo a lavorare senza sosta per permettere ai nostri connazionali che si trovano in Cina di rientrare in Italia, dove saranno sottoposti a un preciso protocollo sanitario stabilito dalle autorità nazionali”, ha informato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Stiamo facendo tutto il possibile per supportare i nostri cittadini e, al contempo, tutelare il nostro Paese dall’epidemia”, ha scritto Di Maio su Facebook. “Grazie alla Protezione Civile e a tutti i suoi volontari per gli sforzi di questi giorni”, ha poi aggiunto su Twitter il ministro degli Esteri.

I morti nel mondo sono più di 700 – Intanto i morti per coronavirus a livello globale sono saliti a 724, di cui 722 solo in Cina: sono 86 i decessi registrati nella giornata di venerdì. Tra questi, per la prima volta, anche un cittadino statunitense di 60 anni che è stato contagiato dal virus ed è deceduto nel Jinyintan Hospital della città focolaio. Nel briefing online con i media di giovedì, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying aveva parlato di 19 stranieri contagiati, di cui due guariti e 17 curati in isolamento. La Commissione sanitaria nazionale cinese nel suo bollettino quotidiano ha spiegato che si registrano 3.399 nuovi casi confermati e oltre 4.200 sospetti. Secondo le autorità cinesi, 1.280 contagiati sono in condizioni gravi. I casi confermati in Cina dallo scoppio dell’epidemia sono 34.546.

Altri tre nuovi contagiati sulla nave in Giappone – Tra i casi fuori dai confini cinesi sono 64 quelli registrati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone. I nuovi contagiati sono due cittadini americani ed un cinese che si trovano a bordo della nave insieme ad altre 3.700 persone, tra cui anche 35 italiani. Cinque nuovi casi sono invece stati confermati in Francia: si tratta di quattro adulti e un bambino. Le condizioni delle persone colpite dal coronavirus non sono gravi, ha precisato la ministra della Salute Agnes Buzyn nel dare la notizia. Salgono così a 11 le persone contagiate nel Paese, ma solo uno dei pazienti è in condizioni critiche.