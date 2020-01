“Piuttosto che parlare di come affronto gli ‘haters’ voglio ribadire qualche dato. Abbiamo il 67% di probabilità di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura globale di 1,5 gradi Celsius, a dirlo è la scienza”. Così la giovane attivista svedese per l’ambiente Greta Thunberg, intervenendo al World Economic Forum di Davos. “Le persone stanno morendo” a causa dei cambiamenti climatici, ha sottolineato Thunberg. “Non credo di aver visto nessun media riprendere questi dati. So che non volete parlarne, ma io continuerò a ripeterli finché non lo farete”, ha aggiunto l’attivista svedese.

Video Facebook/World Economic Forum