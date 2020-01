“Chi voterei alle elezioni regionali in Emilia Romagna? Io voto sempre le donne, quindi la Borgonzoni. Non è male. Ed è anche una persona perbene, intelligente e preparata“. Così, a una domanda di Giuseppe Cruciani, nel corso de “La Zanzara”, su Radio24, risponde Emanuele Filiberto di Savoia circa le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna.

Il principe spiega anche la svolta annunciata ieri, ovvero la decisione di designare come capo del casato la sua primogenita Vittoria: “Casa Savoia ha oltre 1000 anni di storia e tramanda dei valori. Abbiamo comunque gli ordini dinastici, che peraltro fanno molta carità. Ad esempio, l’anno scorso abbiamo potuto donare più di un milione di euro in Italia e all’estero per delle iniziative. Tutte queste cose spettano comunque ai discendenti di Casa Savoia, quindi era opportuna questa decisione, che era anche ovvia, perché oggi non si può discriminare una donna“.

Emanuele Filiberto di Savoia: “Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale”. Poi rivela che è uno spot per The Crown La trovata promozionale, che sembrava orientata a una partecipazione sulle reti Mediaset (citate proprio da Emanuele Filiberto), è in realtà uno spot per The Crown, la cui nuova serie viene rilasciata in questi giorni da Netflix

Emanuele Filiberto si dichiara poi favorevole alla legalizzazione della prostituzione, ma non delle droghe leggere. E sulle dimissioni ‘reali’ del principe inglese Harry e della moglie Meghan Markle osserva: “Trovo che sia sempre triste che una famiglia si divida. Per me hanno fatto bene, perché avere responsabilità ai livelli dei Reali inglesi è molto impegnativo. E questo la Regina lo sa bene, perché lei era molto giovane quando è stata incoronata e ne ha tanto sofferto. Ma, anche se Harry e Meghan hanno fatto bene, per me lo hanno fatto in un modo brutto“.