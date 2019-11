“Buonasera a tutti gli italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo fiducia oggi più che mai”. Esordisce così, in un videomessaggio pubblicato su Twitter, il principe Emanuele Filiberto di Savoia.“In momenti di complessità un Paese ha bisogno di una guida stabile. Che porti fiducia e che sia da esempio. Di questo e altro voglio parlare al Paese”, aggiunge in tono solenne nel tweet accompagnato dall’hashtag #irealistannotornando. “Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia Reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I reali stanno tornando”, aggiunge l’erede di casa Savoia concludendo il suo “messaggio alla nazione”.

Lo spot che racconta l’amore gay emoziona e fa il giro dei social: “Abbiate il coraggio, mandatelo anche in Italia” Trent'anni fa usciva dalla fabbrica la prima Renault Clio. E oggi la casa automobilistica francese ha voluto festeggiare con uno spot dedicato all'amore LGBT

Parole che hanno suscitato grande stupore e anche qualche polemica nei commenti dal momento che si tratta dell’ultima trovata pubblicitaria per promuovere la sua partecipazione a una trasmissione televisiva: è lui stesso a dare appuntamento a “stasera, ore 21 sulle reti Mediaset” aggiungendo poi anche #adv, l’hashtag utilizzato proprio per contrassegnare i post con contenuti pubblicitari. L’allusione, sia nello stile che nell’ambientazione, è a The Crown, la serie Netflix che racconta la storia della Famiglia Reale britannica la cui terza stagione esce proprio in questi giorni sulla piattaforma di streaming.