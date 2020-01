“Elezioni regionali in Emilia Romagna? Se questo governo in tutte le elezioni in qualche modo viene sconfessato dal voto popolare, qualcuno deve trarne le conseguenze. Penso a Conte, ma anche a Zingaretti: un segretario del Pd che perde l’Emilia Romagna è come un allenatore della Juventus che retrocede in serie B“. Sono le parole del deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, ospite di “Otto e mezzo”, su La7, sulle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna.

Sul numero due del Carroccio, che viene definito dalla conduttrice Lilli Gruber ‘anima moderata’ del partito di Salvini, si esprime ironicamente il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio: “E’ quello che ha studiato”.

“Ho anche lavorato, se interessa a Travaglio”, replica il parlamentare.

Giorgetti viene più volte bacchettato da Gruber per l’utilizzo della parola ‘popolo’. E si pronuncia sulla comunicazione di Salvini: “E’ il modo di fare politica del 2020. Siamo come una squadra di calcio: ognuno ha il suo ruolo e tutti i ruoli sono fondamentali. La comunicazione è importante, ma sono anche importanti la riflessione e l’elaborazione dei progetti“.

L’ex sottosegretario leghista esclude categoricamente una eventuale futura alleanza col M5s: “Oggi il movimento ha una grave crisi di identità, perché in qualche modo ha ceduto alle ragioni del potere e del governo, sacrificando i punti fondanti della propria azione politica. Il M5s sopravvivrà il tempo in cui durerà questo governo. Ora, peraltro, il Pd gli ha tirato pure lo scherzetto di creare il movimento delle Sardine che si sta sovrapponendo al M5s nello stesso spazio politico. Quindi, temo che i 5 Stelle facciano davvero fatica a trovare il consenso necessario per essere decisivi nel futuro del Paese”.