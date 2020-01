Sì alla nuova vita di Harry e Meghan. Eccolo, l’esito del ‘gabinetto di crisi‘ che si appena concluso nella tenuta di Sandringham, nell’est dell’Inghilterra. “Rispettiamo e comprendiamo la scelta di Harry e Maghan. Non vogliono dipendere da soldi pubblici: per loro un periodo di transizione tra Regno Unito e Canada”, ha detto la Regina Elisabetta a conferma dell’intenzione dei duchi di sganciarsi dai “finanziamenti pubblici” dell’appannaggio reale e della volontà di dividersi tra i due Paesi, almeno in un primo momento.

Al vertice hanno preso parte oltre alla sovrana il principe Carlo e i figli, William e Harry. Meghan Markle avrebbe invece preso parte all’incontro in video collegamento dal Canada. In discussione, secondo le indiscrezioni riportate per tutta la giornata dalla stampa britannica, l’appannaggio che la coppia continuerà a ricevere da Carlo, i titoli reali di Harry e Meghan e i futuri accordi commerciali che i duchi del Sussex potranno stipulare in base al loro ‘royal status’. Via libera dei Windsor, quindi, a “un periodo di transizione” verso “la nuova vita” che Harry e Meghan vogliono creare per la loro famiglia.

L’accordo raggiunto oggi mette un punto al girotondo di dichiarazioni e smentite degli scorsi giorni: prima l’annuncio-bomba del Duca e della Duchessa di Sussex, poi, meno di un’ora dopo, la smentita da Palazzo: “Le discussioni sono solo all’inizio, serve tempo”. Mentre Harry era rimasto a Londra a negoziare, Meghan era già in Canada con il figlio Archie (e, pare, i cani). Sul summit reale di Sandringham si allungavano le ombre dei rumors secondo cui Meghan Markle sarebbe stata pronta a rilasciare un’intervista-fiume alla tv statunitense. La preoccupazione è che l’ex attrice avrebbe tirato in ballo il razzismo tra i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi. Per farlo avrebbe scelto un palcoscenico d’eccezione: il salotto di Oprah Winfrey, regina della tv a stelle e strisce e amica della coppia, tanto da essere stata invitata al loro matrimonio.

A questo punto, con il placet reale, Harry e Meghan sono liberi di dedicarsi ai loro progetti: il lancio della fondazione di beneficenza che porta il loro nome, innanzitutto, e il contratto che la Markle avrebbe già firmato con la Disney, se l’indiscrezione del Times venisse confermata. Adesso, la questione più scottante è quella del nome “brand”, Sussex Royal: chi potrà usarlo? E soprattutto, per cosa? Il Guardian riferisce che è stata già inoltrata una richiesta per poterne fare uso per una vasta gamma di beni, tra cui anche birre e gioielli e pare che la coppia sia pronta a un braccio di ferro legale, pur di proteggerlo.