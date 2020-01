Più di 10 milioni di spettatori (10.121.552) e 59,51% per cento di share. Come nel 2018, grande attenzione degli italiani per il messaggio dell’ultimo dell’anno dal Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso la sera del 31 dicembre a reti unificate.

Gli spettatori sono stati ripartiti così: RaiUno 4.905.110, RaiDue 559.871, RaiTre 833.786, RaiNews 26.801, Canale5 2.513.929, ReteQuattro 514.105, La7 596.866 TgCom24 17.306, SkyTg24 116.662, SkyTg24(50) 37.116. I dati sono molto simili a quelli del 2018, quando si registrarono 10 milioni e 525mila di italiani davanti alla tv per vedere il messaggio di Mattarella. Nel 2017 invece furono 9 milioni e 700mila.