Denunciato per danneggiamento delle auto dei Carabinieri e per le frasi offensive nei confronti all’Arma. Questo l’esito della bravata di Jordan Jeffrey Baby23, trapper di Monza che due giorni fa ha diffuso in video girato a tarda notte nei pressi del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli, in piazza Carità, nel quale si vede mentre salta sul tettuccio delle auto dei carabinieri parcheggiate, sputa e rovescia un bicchiere di birra, il tutto con l’intento di promuovere la sua prossima uscita discografica.

Video Twitter