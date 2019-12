Clizia Incorvaia parteciperà alla quarta edizione del Grande Fratello Vip in partenza il prossimo gennaio e in un’intervista a Grazia ha confessato che l’ex compagno Francesco Sarcina è contrario alla cosa. “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”. Clizia vede nel reality condotto da Alfonso Signorini una nuova opportunità per fairla uscire da un periodo buio: “Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri”.

“Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero – ha spiegato l’influencer -. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio“, ha concluso Clizia Incorvaia.