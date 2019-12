“Per quanto tempo, come umani, possiamo continuare così prima di distruggere il nostro pianeta?”. Con questa frase un attivista di The Litterboom project ha diffuso sui social questo video impressionante. Le immagini sono state girate alla foce del fiume Umgeni, a Durban in Sudafrica e mostrano l’effetto dell’inquinamento del mare. Le onde sono invase da tonnellate di rifiuti, per lo più bottiglie di plastica. “Chiedo al governo di essere coinvolto”, ha insistito l’ambientalista.

